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День рыбака отметят в Автозаводском парке Нижнего Новгорода

По традиции в чашу центрального фонтана запустят 100 кг живого карпа и одного осетра.

День рыбака отметят в Автозаводском парке Нижнего Новгорода 12 июля (6+). Гостей ждут соревнования по рыбной ловле, развлекательная программа и конкурсы для детей, рассказали организаторы.

По традиции в чашу центрального фонтана запустят 100 кг живого карпа и одного осетра, за поимку которого предусмотрена отдельная номинация.

Участники смогут побороться за победу в нескольких категориях: за самый большой улов по весу (1, 2 и 3 место), первую пойманную рыбу, самую крупную и самую маленькую рыбу, пойманного осетра, а также звания самого юного рыбака, самой удачливой рыбачки и победителя «рыбалки по-мадагаскарски».

Организаторы напоминают, что весь улов необходимо регистрировать у волонтеров. Во время соревнований запрещено использовать траление, а также двойные и тройные крючки для зацепа рыбы. Подсачки разрешается применять только при вываживании уже пойманной рыбы.

Для юных участников организуют детскую рыбалку, конкурс рисунков на асфальте и анимационную программу.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что опубликован гид по фестивалю VK Fest в Нижнем Новгороде.