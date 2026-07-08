В аэропорту Уфы задерживаются более 30 рейсов

В аэропорту Уфы произошли массовые задержки авиарейсов. Причиной стал введенный ранее режим «Беспилотная опасность», из-за которого воздушная гавань временно приостанавливала прием и отправку самолетов. По последним данным, задерживаются 17 рейсов на вылет и 14 — на прилет.