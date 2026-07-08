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В аэропорту Уфы задерживаются более 30 рейсов

Два самолета не смогли приземлиться в Уфе из-за ограничений.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Уфы произошли массовые задержки авиарейсов. Причиной стал введенный ранее режим «Беспилотная опасность», из-за которого воздушная гавань временно приостанавливала прием и отправку самолетов. По последним данным, задерживаются 17 рейсов на вылет и 14 — на прилет.

Кроме того, два самолета, следовавшие в столицу Башкирии, были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах в соседних городах.

В настоящее время аэропорт постепенно возвращается к штатной работе, однако расписание рейсов остается скорректированным.