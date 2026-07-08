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Суд отстранил главу нижегородской коммунальной службы за экологические нарушения

При повторной проверке выяснилось, что природоохранные требования не выполнены.

Источник: Живем в Нижнем

Глава предприятия «Коммунальная служба» Краснооктябрьского района временно лишился должности по решению суда. За экологические нарушения его дисквалифицировали на шесть месяцев, сообщили в пресс-службе регионального управления Росприроднадзора.

Как стало известно, предприятие использует очистные сооружения в селе Уразовка, модернизированные в рамках проекта «Оздоровление Волги». При их проверке специалисты выявили 17 нарушений природоохранного законодательства. В частности, удалось установить факт сброса стоков в ручей с превышением ПДК по ряду загрязняющих веществ.

После этого предприятие и его руководителя привлекли к административной ответственности и обязали исполнить все природоохранные требования. В полном объеме их так и не исполнили, поэтому суд решил отстранить от должности директора на полгода.

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