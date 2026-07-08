Пятикилограммовую опухоль удалили воронежские врачи у пациентки

35-летняя жительница Воронежа думала, что у нее растет живот из-за неправильного питания. Однако ее состояние ухудшалось, и она обратилась к врачам. После обследования медиками было принято решение о хирургическом вмешательстве, у женщины обнаружили опухоль брюшной полости.
— Опухоль занимала практически все пространство брюшной полости, за ней даже не было видно органов, — пояснили в региональном Минздраве.
В онкоцентре не исключали, что новообразование имеет онкологический процесс. Операцию жительнице Воронежа делали онкогинекологи и удалили пятикилограммовую опухоль яичника. На восьмой день пациентку выписали. Опухоль была доброкачественная!