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Подопечных Соцфонда Петров и Февроний пересчитали в Волгоградской области

Семь Февроний и 5 345 Петров, проживающих в Волгоградской области.

Семь Февроний и 5 345 Петров, проживающих в Волгоградской области, получают поддержку от регионального отделения Соцфонда. В организации поделились и другой любопытной статистикой в связи с празднованием сегодня, 8 июля, Дня семьи, любви и верности, учрежденного в честь православных Петра и Февронии Муромских.

Самый старший из мужчин с именем Петр, 106-летний житель региона является ветераном Великой Отечественной войны. Самой старшей Февронии — 89 лет.

Самой младшей Февронии из многодетной семьи — всего 4 годика. А самому маленькому Петру — 7 месяцев.