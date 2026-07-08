Житель Мамоново, ударивший ножом 8-летнего мальчика, пойдёт на принудительное лечение

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Калининградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 61-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в покушении на убийство 8-летнего мальчика и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.
По версии следствия, вечером 27 сентября 2025 года в квартире своей знакомой мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанёс не менее двух ударов ножом в область груди и спины её 8-летнему сыну. Ребёнок выжил благодаря своевременной медицинской помощи. Также злоумышленник ударил ножом родственницу потерпевшего, которая пыталась защитить мальчика. Женщине причинён лёгкий вред здоровью.
Комплексная судебно-психиатрическая экспертиза установила, что фигурант страдает психическим заболеванием и нуждается в принудительном лечении. Уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера.