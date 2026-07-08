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В Красноярском крае услуги ЗАГС теперь доступны в MAX

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители региона могут воспользоваться новым удобным способом взаимодействия с краевым агентством ЗАГС через национальный мессенджер MAX.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители региона могут воспользоваться новым удобным способом взаимодействия с краевым агентством ЗАГС через национальный мессенджер MAX.

Специалисты агентства интегрировали чат-бот с государственными реестрами. Это значит, что прямо в чате можно подать заявление в ЗАГС, записаться на прием к руководителю агентства и получить ответы на часто задаваемые вопросы.

В чат-боте можно:

— подать заявление;

— записаться на прием;

— получить ответы на часто задаваемые вопросы;

— узнать адреса работы и телефоны отделений ЗАГСа.