В Красноярском крае услуги ЗАГС теперь доступны в MAX

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители региона могут воспользоваться новым удобным способом взаимодействия с краевым агентством ЗАГС через национальный мессенджер MAX.
Специалисты агентства интегрировали чат-бот с государственными реестрами. Это значит, что прямо в чате можно подать заявление в ЗАГС, записаться на прием к руководителю агентства и получить ответы на часто задаваемые вопросы.
В чат-боте можно:
— подать заявление;
— записаться на прием;
— получить ответы на часто задаваемые вопросы;
— узнать адреса работы и телефоны отделений ЗАГСа.