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Во Владимирской области обновили часть дороги Никулино — Воровского — Мошок

Работы провели на отрезке протяженностью почти 5 км.

Участок дороги Никулино — Воровского — Мошок отремонтировали в Судогодском округе Владимирской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.

Работы провели на отрезке протяженностью 4,9 км. Там заменили асфальт и укрепили обочины. Помимо этого, в границах поселка имени Воровского специалисты заасфальтировали 5 съездов к улицам и 2 заездных кармана к остановкам общественного транспорта.

Также на данной дороге завершается ремонт участка длиной 2,2 км в Гусь-Хрустальном округе. Там тоже меняют асфальт и укрепляют обочины.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.