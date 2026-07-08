Изжога — симптом инфаркта: врачи предупредили, когда остановится средце

Кардиолог Андрей Кокин назвал симптомы инфаркта, которые часто путают с изжогой и усталостью. Врач напомил: ранняя диагностика в кардиологических отделениях региона помогает снизить риск тяжелых осложнений. Постоянная усталость без причины и одышка при нагрузке — первые признаки того, что сердце не справляется с перекачкой крови.