Изжога — симптом инфаркта: врачи предупредили, когда остановится средце

Кардиолог Андрей Кокин назвал симптомы инфаркта, которые часто путают с изжогой и усталостью. Врач напомил: ранняя диагностика в кардиологических отделениях региона помогает снизить риск тяжелых осложнений. Постоянная усталость без причины и одышка при нагрузке — первые признаки того, что сердце не справляется с перекачкой крови.
Тошнота, дискомфорт в животе и ощущение изжоги иногда оказываются проявлением сердечного приступа, особенно вместе со слабостью, холодным потом и головокружением. Отеки ног, стоп и лодыжек возникают из-за задержки жидкости при нарушении кровообращения.
«Не стоит игнорировать головокружения, потемнение в глазах и обмороки, особенно если они сопровождаются ощущением перебоев в работе сердца. Такие симптомы могут указывать на нарушения сердечного ритма», — рассказал Андрей Кокин Life. ru.
При боли в груди, отдающей в руку, плечо или челюсть, внезапной слабости и сильной одышке нужно срочно обращаться за медицинской помощью.
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