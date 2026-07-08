Новое оборудование стоимостью более 29 млн рублей закупили в детскую больницу № 9 в Хабаровске

Поступившее оборудование охватывает почти все основные направления диагностики — от лабораторных исследований до инструментальных методов. С конца 2025 года и по сегодняшний день в учреждении появилась высокоточная эндоскопическая техника. Современные аппараты для проверки слуха и зрения у детей, а также оборудование для экспресс-диагностики в реанимации. В лабораторной службе появились четыре анализатора крови, также закупили риноларингофиброскоп стоимостью более 1,5 млн рублей — с его помощью эндоскопические исследования будут проводить с высокой точностью и безболезненно для детей за счет гибкого тонкого зонда. «Мы видим свою задачу не просто в том, чтобы оснастить больницу техникой, а в том, чтобы каждый ребенок получал здесь качественную и квалифицированную помощь на современном уровне. Новое оборудование — эндоскопы, слуховые и офтальмологические аппараты, анализаторы крови и риноларингофиброскоп — существенно расширяет наши диагностические возможности», — подчеркнул главный врач больницы Евгений Сутугин. Модернизация детской городской клинической больницы № 9 продолжается и будет проходить в течение всего 2026 года.