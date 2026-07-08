В Красноярском крае подтопило 57 домов

По данным ведомства на утро 8 июля, за сутки количество подтопленных домов выросло на 48. Сейчас вода зашла в 24 жилых дома и 33 дачных. Больше всего подтоплений зафиксировали в Емельяновском муниципальном округе, там подтопило 40 домов. В Красноярске вода зашла в 11 домов, еще 6 подтоплены в Балахтинско-Новоселовском округе.