В Красноярском крае подтопило 57 домов

В Красноярском крае из-за дождевого паводка подтопило 57 жилых и дачных домов. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
По данным ведомства на утро 8 июля, за сутки количество подтопленных домов выросло на 48. Сейчас вода зашла в 24 жилых дома и 33 дачных. Больше всего подтоплений зафиксировали в Емельяновском муниципальном округе, там подтопило 40 домов. В Красноярске вода зашла в 11 домов, еще 6 подтоплены в Балахтинско-Новоселовском округе.
Жители отказались от эвакуации. С ними проводят разъяснительную работу, помощь оказывают точечно. Также в готовности находятся пункты временного размещения на базе муниципальных учреждений.
Напомним, 6 и 7 июля в центральных и южных районах края прошли сильные дожди. В Красноярске в ночь на 7 июля выпала месячная норма осадков.