Три компании из Кабардино-Балкарии получили сертификат «Сделано в России»

Три компании из Кабардино-Балкарской Республики получили сертификат «Сделано в России», который действует по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве экономического развития региона.
Обладателями знака качества стали предприятия «Аква-Кристалл» по производству минеральной воды и «Сириус М», которая занимается изготовлением приправ и пряностей. Третья компания — «НПЦ “Антиград”» — разрабатывает технические решения для модификации погоды, например, противоградовые системы.
Отметим, что сертификат «Сделано в России» гарантирует надежность производителя и безопасность изготавливаемой продукции. Компании, отмеченные знаком качества, получают информационную и маркетинговую поддержку от Российского экспортного центра.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.