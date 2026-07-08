Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Госдумы назвал безопасный уровень ипотечной нагрузки для семьи

Эксперт отметил, что универсальной цифры для всех семей не существует, но ориентиром служит порог в 30% от дохода. При превышении этого уровня семья рискует столкнуться с финансовыми трудностями, особенно в крупных городах с высокой стоимостью жилья.

Источник: Freepik

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что при оценке доступности жилья ключевым критерием является доля ипотечного платежа в семейном бюджете, а не только процентная ставка по кредиту.

Как отметил парламентарий, единого показателя безопасной долговой нагрузки для всех семей не существует, поскольку размер платежа зависит от стоимости недвижимости, первоначального взноса, условий займа, состава семьи и уровня доходов. В связи с этим, по его словам, корректнее ориентироваться на показатель, позволяющий сохранять финансовую устойчивость, а не на средние цифры по стране.

«Безопасным и справедливым уровнем можно считать ситуацию, при которой расходы на ипотеку не превышают примерно 30% совокупного дохода семьи. Именно такой уровень позволяет не только обслуживать кредит, но и сохранять возможность формировать накопления, оплачивать образование детей, медицинские услуги и другие необходимые расходы. Если на ипотеку начинает уходить 40% доходов и более, нагрузка становится высокой. В этом случае семья гораздо сильнее зависит от стабильности доходов и оказывается более уязвимой перед любыми непредвиденными обстоятельствами — от роста текущих расходов до временной потери работы одним из членов семьи», — подчеркнул Аксененко.

Депутат добавил, что перед оформлением ипотеки следует учитывать не только текущие доходы, но и наличие финансовой подушки на несколько месяцев, возможные изменения в составе семьи и перспективы занятости.

По мнению Аксененко, до конца 2026 года ситуация может постепенно улучшаться по мере снижения ключевой ставки и смягчения условий кредитования. Вместе с тем, как считает парламентарий, резкого снижения долговой нагрузки ожидать не стоит. Он констатировал, что стоимость жилья остается высокой, поэтому для многих семей основным вопросом является не получение кредита, а возможность комфортно его выплачивать в течение длительного времени.

Наибольшая нагрузка, по словам Аксененко, сегодня характерна для семей, приобретающих жилье в крупных городах, где цены на недвижимость значительно превышают среднероссийский уровень.

«Ипотека должна помогать решать жилищный вопрос, а не становиться причиной постоянных финансовых ограничений для семьи», — резюмировал Аксененко.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше