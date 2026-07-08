Депутат Госдумы назвал безопасный уровень ипотечной нагрузки для семьи

«Безопасным и справедливым уровнем можно считать ситуацию, при которой расходы на ипотеку не превышают примерно 30% совокупного дохода семьи. Именно такой уровень позволяет не только обслуживать кредит, но и сохранять возможность формировать накопления, оплачивать образование детей, медицинские услуги и другие необходимые расходы. Если на ипотеку начинает уходить 40% доходов и более, нагрузка становится высокой. В этом случае семья гораздо сильнее зависит от стабильности доходов и оказывается более уязвимой перед любыми непредвиденными обстоятельствами — от роста текущих расходов до временной потери работы одним из членов семьи», — подчеркнул Аксененко.