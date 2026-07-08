Депутат Госдумы назвал безопасный уровень ипотечной нагрузки для семьи

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что при оценке доступности жилья ключевым критерием является доля ипотечного платежа в семейном бюджете, а не только процентная ставка по кредиту.
Как отметил парламентарий, единого показателя безопасной долговой нагрузки для всех семей не существует, поскольку размер платежа зависит от стоимости недвижимости, первоначального взноса, условий займа, состава семьи и уровня доходов. В связи с этим, по его словам, корректнее ориентироваться на показатель, позволяющий сохранять финансовую устойчивость, а не на средние цифры по стране.
«Безопасным и справедливым уровнем можно считать ситуацию, при которой расходы на ипотеку не превышают примерно 30% совокупного дохода семьи. Именно такой уровень позволяет не только обслуживать кредит, но и сохранять возможность формировать накопления, оплачивать образование детей, медицинские услуги и другие необходимые расходы. Если на ипотеку начинает уходить 40% доходов и более, нагрузка становится высокой. В этом случае семья гораздо сильнее зависит от стабильности доходов и оказывается более уязвимой перед любыми непредвиденными обстоятельствами — от роста текущих расходов до временной потери работы одним из членов семьи», — подчеркнул Аксененко.
По мнению Аксененко, до конца 2026 года ситуация может постепенно улучшаться по мере снижения ключевой ставки и смягчения условий кредитования. Вместе с тем, как считает парламентарий, резкого снижения долговой нагрузки ожидать не стоит. Он констатировал, что стоимость жилья остается высокой, поэтому для многих семей основным вопросом является не получение кредита, а возможность комфортно его выплачивать в течение длительного времени.
Наибольшая нагрузка, по словам Аксененко, сегодня характерна для семей, приобретающих жилье в крупных городах, где цены на недвижимость значительно превышают среднероссийский уровень.
«Ипотека должна помогать решать жилищный вопрос, а не становиться причиной постоянных финансовых ограничений для семьи», — резюмировал Аксененко.