В «Ротор» перешел нападающий «Черноморца» Александр Хубулов

До перехода в «Черноморец» весной этого года футболист играл во Второй лиге за «Динамо-2». Напомним, первый матч «Ротора» в сезоне 2026/2027 уже на этой неделе, волгоградцы едут в Нижний Новгород. Начало матча — 12 июля в 16.30. Первая домашняя игра — в понедельник, 20 июля на «Волгоград Арене».