В Воронежской области зафиксировано свыше 1,5 тыс. пострадавших от клещей

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, с начала сезона от укусов клещей пострадали 1558 жителей Воронежской области. Только за последнюю неделю в медучреждения обратились 143 человека, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 148 случаев. Об этом рассказали в ведомстве 8 июля.