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85% участков и строений выкупили под станцию метро в Сормово в Нижнем

В Сормове продолжается подготовка площадки для строительства новой станции и проектирование транспортно-пересадочного узла.

В Нижнем Новгороде продолжается подготовка строительной площадки для станции метро «Сормовская». Об этом сообщили в MAX-канале «МетроНН».

На сегодняшний день в муниципальную собственность уже перешли 85% земельных участков, попадающих в зону строительства будущей станции и транспортно-пересадочного узла. Также завершено изъятие большей части гаражей и нежилых зданий. Из 726 объектов в собственность муниципалитета перешли 627 строений.

Ранее сообщалось, что нижегородцам объяснили, как выбирают места для новых станции метро.