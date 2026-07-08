85% участков и строений выкупили под станцию метро в Сормово в Нижнем

На сегодняшний день в муниципальную собственность уже перешли 85% земельных участков, попадающих в зону строительства будущей станции и транспортно-пересадочного узла. Также завершено изъятие большей части гаражей и нежилых зданий. Из 726 объектов в собственность муниципалитета перешли 627 строений.