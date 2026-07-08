Джаз в Нагорном парке и фестиваль: культурная программа ВЭФ-2026 во Владивостоке

Восточный экономический форум (ВЭФ, 16+) в этом году предложит гостям и жителям Владивостока насыщенную культурную программу. Как сообщили в администрации города, всего запланировано 13 мероприятий, которые развернутся на нескольких городских площадках. Подготовку к форуму обсудили на заседании рабочей группы под руководством главы Владивостока Константина Шестакова.
«Каждое направление подготовки требует постоянного внимания. Наша задача — своевременно выполнить весь комплекс мероприятий и обеспечить высокий уровень организации форума», — подчеркнул Константин Шестаков.
В центре современного искусства «Артэтаж» откроются новые выставочные проекты, включая экспозиции из фондов учреждения, авторские выставки и работы молодых художников Владивостока. На набережной Спортивной гавани будет работать выставка, посвященная истории транспорта и его роли в развитии Азиатско-Тихоокеанского региона.
Кроме того, жителей и гостей города ждут пешеходные экскурсии по историческим местам Владивостока, джазовые вечера в Нагорном парке, фестиваль «Владивостокские сезоны» (16+) и концертная программа на площадке выставки «Улица Дальнего Востока» (16+).
ВЭФ состоится
Шестаков поручил привести в порядок дороги и ливневки к ВЭФ-2026 во Владивостоке.
Глава города провел заседание рабочей группы, особое внимание — улично-дорожной сети, канализации и готовности отелей.
Напомним, ранее глава Владивостока Константин Шестаков потребовал от профильных подразделений оперативно завершить подготовку городской инфраструктуры к Восточному экономическому форуму. Особый акцент — на готовности гостиниц и кампуса ДВФУ, где традиционно пройдут основные мероприятия.