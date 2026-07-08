Джаз в Нагорном парке и фестиваль: культурная программа ВЭФ-2026 во Владивостоке

Восточный экономический форум (ВЭФ, 16+) в этом году предложит гостям и жителям Владивостока насыщенную культурную программу. Как сообщили в администрации города, всего запланировано 13 мероприятий, которые развернутся на нескольких городских площадках. Подготовку к форуму обсудили на заседании рабочей группы под руководством главы Владивостока Константина Шестакова.