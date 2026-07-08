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Амурский полоз забрался на второй этаж ВВГУ во время занятий

Змею заметили на уровне второго этажа, когда она карабкалась по дикому винограду. Испугалась только одна студентка, остальным стало интересно.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке во время учебного занятия в ВВГУ студенты заметили необычного гостя — амурского полоза. Рептилия забралась на уровень второго этажа, карабкаясь по зарослям дикого винограда. Похоже, змея решила присоединиться к слушателям, но приёмная кампания ещё не началась.

По словам преподавателя, проводившего пару, одна из студенток испугалась, а остальным стало любопытно. Не сумев «подать документы», полоз развернулся и уполз обратно.

Скорее всего, змея обитает в дендрарии, расположенном рядом с университетом. Амурские полозы не ядовиты, но при встрече с ними лучше сохранять дистанцию и не пытаться их трогать. Для человека они не опасны, а сами стараются избегать контакта.

Этот случай не первый, когда дикие животные оказываются в городской черте. Власти напоминают: если вы встретили змею, не стоит паниковать — нужно спокойно отойти и не провоцировать рептилию. В учебных заведениях подобные визиты — редкость, но всегда вызывают живой интерес у студентов.