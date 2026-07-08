В Березниках восстановили подачу воды

В муниципалитете продолжают устранять повреждения на линиях электропередач. Наибольшие разрушения зафиксированы в населенных пунктах Орел, Огурдино, Пешково, Турлавы — там из поваленных деревьев повреждены опоры ЛЭП и провода. «Ночью расчисткой занимались три бригады. С утра количество усилено до шести. Специалисты оперативно расчищают проезды и восстанавливают ЛЭП», — рассказал глава Березников.