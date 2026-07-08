Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Березниках восстановили подачу воды

Сегодня утром аварийные бригады восстановили работу водозабора «Усолка» в Березниках, вышедшего вчера из строя из-за сильного ветра. Об этом сообщил глава города Алексей Казаченко.

Сегодня утром аварийные бригады восстановили работу водозабора «Усолка» в Березниках, вышедшего вчера из строя из-за сильного ветра. Об этом сообщил глава города Алексей Казаченко.

«Аварийные бригады работали всю ночь. К 8:00 утра подача воды полностью восстановлена», — написал господин Казаченко.

В муниципалитете продолжают устранять повреждения на линиях электропередач. Наибольшие разрушения зафиксированы в населенных пунктах Орел, Огурдино, Пешково, Турлавы — там из поваленных деревьев повреждены опоры ЛЭП и провода. «Ночью расчисткой занимались три бригады. С утра количество усилено до шести. Специалисты оперативно расчищают проезды и восстанавливают ЛЭП», — рассказал глава Березников.