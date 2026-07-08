Нижегородцы вошли в топ-10 самых активных пользователей онлайн-кинотеатров

«Сегодня неважно, где вы находитесь — в центре Нижнего Новгорода, на даче или в отдаленной деревне: лучшие мировые премьеры доступны каждому. Чтобы просмотр хорошего фильма был простым и комфортным, мы планомерно развиваем сеть. С начала года в регионе было построено и модернизировано почти 300 телеком‑объектов. Наши специалисты провели работы в таких городах как Арзамас, Городец, Заволжье, Урень. Изменения затронули и малые населенные пункты, например, деревни Быдреевка, где постоянно проживают около 30 человек, и Красногор с населением не более 20 жителей», — говорит директор МегаФона в Нижегородской области Алексей Михайлов.