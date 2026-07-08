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Жителя Мамоново, который ранил ножом 8-летнего мальчика, отправят на принудительное лечение

Ребенка удалось спасти только благодаря профессионализму медиков.

Житель Мамоново, обвиненный в покушении на убийство ребенка, пойдёт под суд, на котором рассмотрят вопрос о его принудительном лечении. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Вечером 27 сентября 2025 года в Мамоново горожанин был пьян, в квартире своей знакомой нанес два удара ножом в грудь и спину ее 8 летнему сыну.

Также он ранил ножом и родственницу школьника, которая пыталась его защитить.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мальчик выжил.

Эксперты установили, что мужчина страдает психическим заболеванием и подлежит принудительному лечению.