ВСУ делают ставку на террор против объектов культуры, заявил Нарышкин

Он напомнил, что еще в 2022 году боевиками «Азова» (запрещенная в РФ украинская террористическая организация) было подожжено здание Мариупольского краеведческого музея. В марте 2025 года был практически уничтожен Сужданский краеведческий музей, 27 июня нынешнего года ВСУ ударили по мемориальному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области, обстрелам подвергались и другие важные культурные объекты, отметил Нарышкин. Он назвал вопиющим случаем удар ВСУ по панораме «Оборона Севастополя» 10 июня нынешнего года.