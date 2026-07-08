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Светлана Камбулова обратилась к жителям Таганрога после атаки на город

Глава Таганрога попросила не публиковать видео с БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Глава Таганрога Светлана Камбулова обратилась к жителям города после атаки БПЛА, произошедшей в течение ночи и утром 8 июля. Пост был опубликован в социальных сетях.

— Силами ПВО все цели отработаны. Обращаюсь ко всем жителям и гостям нашего города: не давайте врагу информацию и ориентиры, не выкладывайте фото и видео, на которых могут быть видны адреса, маршруты и другие сведения, способные помочь противнику, — написала Светлана Камбулова.

Также глава города напомнила, что найденные фрагменты БПЛА нельзя трогать. При обнаружении частей беспилотника нужно срочно позвонить в полицию или по номеру «112».

Напомним, беспилотная угроза в Таганроге сохранялась с 22:17 вечера 7 июля до 8:50 утра 8 июля. Силы ПВО работали около полуночи и рано утром.

По информации губернатора Юрия Слюсаря, ночью в Таганрогском заливе после атаки БПЛА были повреждены два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону. Два человека получили незначительные ранения. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, другому пострадавшему помогли в больнице.

На одном из судов пришлось эвакуировать экипаж. Танкеры были пустые, разлива нефтепродуктов не произошло. Всего за ночь уничтожили около 70 БПЛА в 11 районах, двух городах Дона и в Таганрогском заливе.

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