Напавшую на 8-летнюю девочку в Красноярске отправили под домашний арест

Напомним, что вечером 4 июля на улице Алеши Тимошенкова женщина без причины сбила с ног 8-летнюю девочку и несколько раз ударила её по лицу. Остановили злоумышленницу прохожие. Ребёнку оказали помощь — её жизни ничего не угрожает.