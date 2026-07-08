Напавшую на 8-летнюю девочку в Красноярске отправили под домашний арест

Суд избрал меру пресечения женщине, которая напала на 8-летнюю девочку в Красноярске. Ей также предъявили обвинение в хулиганстве. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Напомним, что вечером 4 июля на улице Алеши Тимошенкова женщина без причины сбила с ног 8-летнюю девочку и несколько раз ударила её по лицу. Остановили злоумышленницу прохожие. Ребёнку оказали помощь — её жизни ничего не угрожает.
Подозреваемой предъявлено обвинение по статье «Хулиганство с применением насилия». Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста до 5 сентября.
Расследование продолжается, проводятся следственные действия. Обстоятельства нападения устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что мать погибшей в Ачинске девочки доставят в Красноярск для допроса.