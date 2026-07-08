В Новосибирске прокуратура исправила судебную ошибку почти 30-летней давности

В Новосибирске прокуратура помогла исправить ошибку в судебном решении, вынесенном почти 30 лет назад. Из-за описки ребёнок участника СВО не мог получить положенные социальные выплаты в полном объёме. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
В прокуратуру Заельцовского района обратилась местная жительница, которая действовала в интересах несовершеннолетнего ребёнка. Во время проверки выяснилось, что проблема возникла из-за ошибки в решении Заельцовского районного суда Новосибирска от 1997 года.
В документе было неверно указано отчество одного из родителей. На первый взгляд, такая описка может показаться незначительной, но именно она мешала подтвердить важные юридические обстоятельства и оформить меры государственной поддержки.
«Несмотря на значительный срок, прошедший с момента принятия судебного решения, прокуратура района приняла меры прокурорского реагирования и обратилась в суд с заявлением об исправлении описки», — сообщили в прокуратуре.
После вмешательства надзорного ведомства препятствия устранили. Теперь несовершеннолетний ребёнок сможет оформить предусмотренные законом социальные выплаты и другие меры поддержки как член семьи участника специальной военной операции.