Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске прокуратура исправила судебную ошибку почти 30-летней давности

Из-за описки в решении суда от 1997 года ребёнок участника специальной военной операции не мог получить положенные социальные выплаты в полном объёме.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске прокуратура помогла исправить ошибку в судебном решении, вынесенном почти 30 лет назад. Из-за описки ребёнок участника СВО не мог получить положенные социальные выплаты в полном объёме. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В прокуратуру Заельцовского района обратилась местная жительница, которая действовала в интересах несовершеннолетнего ребёнка. Во время проверки выяснилось, что проблема возникла из-за ошибки в решении Заельцовского районного суда Новосибирска от 1997 года.

В документе было неверно указано отчество одного из родителей. На первый взгляд, такая описка может показаться незначительной, но именно она мешала подтвердить важные юридические обстоятельства и оформить меры государственной поддержки.

«Несмотря на значительный срок, прошедший с момента принятия судебного решения, прокуратура района приняла меры прокурорского реагирования и обратилась в суд с заявлением об исправлении описки», — сообщили в прокуратуре.

После вмешательства надзорного ведомства препятствия устранили. Теперь несовершеннолетний ребёнок сможет оформить предусмотренные законом социальные выплаты и другие меры поддержки как член семьи участника специальной военной операции.