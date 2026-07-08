В Хабаровске суд оштрафовал предпринимателя за выдачу займов без лицензии

В Индустриальном районе Хабаровска прокуратура выявила незаконную деятельность по выдаче потребительских займов. Нарушения зафиксированы в комиссионном магазине, расположенном на улице Ворошилова: индивидуальный предприниматель предоставлял займы населению без соответствующего права, сообщает официальный канал «Прокуратура Хабаровского края». Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.