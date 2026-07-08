Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Красноярска получит компенсацию за травмы после ДТП в автобусе

Прокуратура помогла 72-летней жительнице получить компенсацию после ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске прокуратура помогла 72-летней жительнице получить компенсацию после ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. В августе 2025 года горожанка на общественном транспорте возвращалась домой. На улице Ладо Кецховели водитель Nissan Sunny создал помеху автобусу, и транспорт резко затормозил.

От сильного толчка женщина упала. Она ударилась спиной о металлическую конструкцию, а затем с силой приземлилась на пол. Женщина даже потеряла сознание прямо в автобусе.

После случившегося ей пришлось долго восстанавливаться. В защиту прав женщины прокуратура обратилась с иском о взыскании компенсации морального вреда.

В итоге виновник ЧП выплатит 20 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также судебные расходы.