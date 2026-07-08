Жительница Красноярска получит компенсацию за травмы после ДТП в автобусе

В Красноярске прокуратура помогла 72-летней жительнице получить компенсацию после ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. В августе 2025 года горожанка на общественном транспорте возвращалась домой. На улице Ладо Кецховели водитель Nissan Sunny создал помеху автобусу, и транспорт резко затормозил.
От сильного толчка женщина упала. Она ударилась спиной о металлическую конструкцию, а затем с силой приземлилась на пол. Женщина даже потеряла сознание прямо в автобусе.
После случившегося ей пришлось долго восстанавливаться. В защиту прав женщины прокуратура обратилась с иском о взыскании компенсации морального вреда.
В итоге виновник ЧП выплатит 20 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также судебные расходы.