Нижегородские разработчики запатентовали ИИ-способ диагностики станочного оборудования

Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева и компания «ЕМГ» получили патент на способ диагностики станочного оборудования с применением нейросетевых моделей и адаптивного цифрового двойника.
Изобретение зарегистрировано в Государственном реестре изобретений России 15 июня 2026 года.
Приоритет за разработчиками закреплён с 13 ноября 2025 года.
Новая технология предназначена для комплексного контроля технического состояния металлообрабатывающих станков и промышленных комплексов.
Она позволяет одновременно анализировать вибрационные, температурные, электрические и кинематические параметры оборудования.
Система может самостоятельно дообучаться в процессе работы и учитывать индивидуальные особенности конкретного станка.
На основе полученных данных технология прогнозирует остаточный ресурс узлов и помогает выявлять признаки неисправностей на ранней стадии.
Разработка ориентирована на обслуживание оборудования по фактическому состоянию, а не по жёсткому регламенту.
По мнению авторов, такой подход должен снизить риск внеплановых остановок и сделать ремонты более обоснованными.
В дальнейшем технологию планируют адаптировать для оценки состояния станков уже в процессе резания и расширять её применение на другие виды промышленного оборудования.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открыт Центр развития промышленной робототехники.