В Приангарье запустили сайт о влиянии «Чистого воздуха» на экологию Братска

Онлайн-портал о том, как мероприятия федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие» влияют на экологию Братска, запустили в Иркутской области, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
«Создание такого информационного ресурса — важный шаг к открытости экологической повестки. Примеры, собранные на одной площадке, помогают жителям увидеть динамику и убедиться, что федеральный проект “Чистый воздух” работает и приносит реальную пользу», — подчеркнула министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.
Как отмечено на портале, например, благодаря внедрению экологически безопасной технологии производства алюминия снижены опасные выбросы в атмосферу на 1624 тонны. Модернизация газоочистных установок на ТЭЦ привела к сокращению выбросов на 800 тонн, а реконструкция производства ферросплавов — почти на 950 тонн.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.