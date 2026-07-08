За три года в Сызрани заменят 96 километров водопровода

Специалисты заменят 96 километров водопровода в Сызрани в течение трех лет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
Работы были начаты в прошлом году. На данный момент специалисты отремонтировали уже шесть участков водоводов. В этом году обновят трубы по улицам Свердлова, Энергетиков, Пархоменко, Осипенко, Павлика Морозова и другим.
«Новые трубы долговечны, устойчивы к коррозии и обеспечат надежное водоснабжение жителям на долгие годы. На сегодняшний день снято асфальтовое покрытие, идет разработка щебеночного основания под укладку труб. Работы идут по графику», — отметил директор «СызраньСтройЗаказчика» Максим Титов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.