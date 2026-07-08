Пора бежать на грядки. Как собрать второй урожай с огорода

«По весне торопимся её сажать, потому что редиска — растение короткого дня. Когда наступают белые ночи, редиска не образует корень, уходя в цвет. Поэтому высаживаем её в апреле, чтобы в мае успел образоваться корнеплод, который мы и едим. Сейчас световой день уменьшается, поэтому можно снова высаживать редиску. Но сорта нужно выбирать с круглым корнеплодом (например, Жара, Сора, аврора), летом они дают урожай лучше», — рассказала Ирина Анатольевна.