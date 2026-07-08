Пора бежать на грядки. Как собрать второй урожай с огорода

Середина июля — время, когда на даче в средней полосе России освобождается часть грядок из-под чеснока, лука, черешковой и пекинской капусты, посаженной весной, и других культур. Но лето в самом разгаре, жаль упускать тёплые солнечные дни. Прямо сейчас можно успеть с новыми посадками и до осени собрать второй урожай. Что лучше всего посадить, рассказала садовод с 40-леним стажем Ирина Костарева.
Наши сезонные особенности диктуют выбор скороспелых сортов. Например, черешковая капуста. Ее техническая спелость наступает через 45 дней после появления всходов. Так что если посеять сейчас, то уже во второй половине августа — начале сентября можно будет снимать урожай, говорит Ирина Костарева.
Во второй раз можно посадить и другой вид капусты — пекинскую. Она образует рыхлый вытянутый кочан чуть дольше — дней 45−50. Если сеять, то прямо сейчас, созревать будет в аккурат до сентября.
«Из сортов я предпочитаю Нику. Она не подвержена заболеванию кила. При этом заболвании на любой капусте (не только пекинской) образуются наросты на корнях. Корни перестают выполнять свои функции, и капуста погибает. Причем споры этого грибкового заболвания сохраняется в земле до десяти лет. Даже если в огороде кила есть, Ника вне опасности», — поделилась Ирина Костарева.
Также эксперт советует повторно посадить горох. Он плодоносит недолго, после чего высыхает. Если в июле посадить снова, в сентябре можно будет снять второй урожай. Горох достаточно морозостойкий, сентябрьская погода даже с небольшими заморозками ему не страшна.
После солнцестояния 22 июня появились условия для повторной высадки редиски.
«По весне торопимся её сажать, потому что редиска — растение короткого дня. Когда наступают белые ночи, редиска не образует корень, уходя в цвет. Поэтому высаживаем её в апреле, чтобы в мае успел образоваться корнеплод, который мы и едим. Сейчас световой день уменьшается, поэтому можно снова высаживать редиску. Но сорта нужно выбирать с круглым корнеплодом (например, Жара, Сора, аврора), летом они дают урожай лучше», — рассказала Ирина Анатольевна.
Аналогично пришло время для повторного высаживания репы. Она тоже при долгом летнем дне уходит в стрелку. При этом если весенняя репа практически не хранится, то посаженная в середине лета годится на хранение, например, в овощной яме.
Ну и фирменная для Ирины Костаревой часть огородного хозяйства — зелень. Не глядя на календарь она каждые две недели сеет салат. Конвейер с весны запущен, до осени салат для салата есть всегда.