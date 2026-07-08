Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Новосибирска лишилась 2 кг золота из-за отсутствия маркировки

УФСБ России по Новосибирской области остановило незаконную деятельность местной жительницы, которая продавала изделия из золота без обязательной маркировки.

Источник: Сиб.фм

Эта женщина, индивидуальный предприниматель, торговала ювелирной продукцией, которая должна была быть маркирована с 1 сентября 2025 года, но не была.

«В её магазине на Гусинобродском шоссе нашли немаркированные золотые изделия весом более 2 кг, стоимость которых превышает 16 миллионов рублей», — сообщили Сиб.фм в УФСБ региона.

В результате расследования УФСБ следственные органы УМВД России по Новосибирску возбудили уголовное дело против предпринимательницы. Ей предъявлено обвинение по статье 171.1 УК за продажу товаров без маркировки в особо крупном размере.

За это преступление ей грозит до шести лет лишения свободы и штраф, а также конфискация изъятого золота в пользу государства.