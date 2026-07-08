Жительница Новосибирска лишилась 2 кг золота из-за отсутствия маркировки

Эта женщина, индивидуальный предприниматель, торговала ювелирной продукцией, которая должна была быть маркирована с 1 сентября 2025 года, но не была.
«В её магазине на Гусинобродском шоссе нашли немаркированные золотые изделия весом более 2 кг, стоимость которых превышает 16 миллионов рублей», — сообщили Сиб.фм в УФСБ региона.
В результате расследования УФСБ следственные органы УМВД России по Новосибирску возбудили уголовное дело против предпринимательницы. Ей предъявлено обвинение по статье 171.1 УК за продажу товаров без маркировки в особо крупном размере.
За это преступление ей грозит до шести лет лишения свободы и штраф, а также конфискация изъятого золота в пользу государства.