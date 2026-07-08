Мужчину из Мамоново, обвиняемого в покушении на убийство 8-летнего мальчика, могут отправить на принудительное лечение

По данным следствия, вечером 27 сентября 2025 года пьяный, находясь в квартире своей знакомой, напал на её восьмилетнего сына. Он не немее двух раз ударил ребёнка ножом в грудь и спину. Мальчика удалось спасти благодаря своевременной квалифицированной помощи медиков. В этот момент родственница мальчика попыталась защитить его и также получила ножевое ранение — ей причинён лёгкий вред здоровью.