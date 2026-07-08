Энтомолог Гайвас объяснил, как мошки и комары ищут жертву

Лето в этом году выдалось не только жарким, но и богатым на кровососущих насекомых. Жители некоторых регионов жалуются на настоящее нашествие: комары и мошки облепляют людей и технику, не давая покоя ни днём ни ночью. Подобные явления были зафиксированы на Алтае, в Омской области, в Пермском крае и в Якутии.
Энтомолог Алексей Гайвас объяснил omsk.aif.ru, с чем связан всплеск численности, почему мошка опаснее комара и как правильно защищаться от этих назойливых созданий.
Кто нас кусает на самом деле?
На первый взгляд кажется, что комаров в этом году просто невероятное количество. Но, по словам энтомолога Алексея Гайваса, это скорее эффект одновременного выхода, чем реальный рост популяции.
«В этом году численность комара может быть чуть-чуть больше, это связано с его биологией. Прошлый год был очень влажным, осадков много. Весна была прохладная, развитие комара было небыстрое, растянутое. Потом наступил очень жаркий период, и развитие насекомых пошло молниеносно. Он вышел одномоментно, и поэтому кажется, что его много», — поясняет Алексей Гайвас.
Ключевое условие для размножения комаров — наличие стоячей воды. Эти насекомые любят непроточные водоёмы, большие лужи, озёра, болота, где вода прогревается, потому что стадия личинки проходит именно в воде. Осенние и весенние запасы влаги создали благоприятный сезон. Активны комары в сумерках и ночью, потому что предпочитают прохладу: оптимальная для них температура — 20−26 градусов, а выше 30 — уже негативное влияние.
Кто нас кусает по ночам?
Кусают только самки комаров. Самец вообще не имеет развитого ротового аппарата и питается нектаром цветов. Самка же питается кровью, потому что в ней много белка, который нужен для развития яиц и плодовитости.
«Комар в первую очередь будет лететь на запахи, на выделение углекислого газа и на температуру тела. Мифы о том, что комары любят людей с определённой группой крови или диабетиков — абсолютная ерунда. Доказано наукой, что комары в первую очередь в комнате будут кусать детей и пожилых людей, потому что у них температура тела чуть выше и углекислого газа они выделяют больше», — рассказывает энтомолог.
Ходят байки, что самка комара живёт всего сутки. Однако это совсем не так.
«Самка комара может жить до месяца. Самец комара после оплодотворения самки, как правило, умирает, его предел — 5−7 дней. Самка, если оптимальные условия, влажность, температура, чувствует себя замечательно. И ходит байка, что самка комара раз кровью попиталась и умирает — это неправда. Очень частое явление, когда человек ночью спит, утром просыпается весь покусанный от одного-единственного комара, который может несколько раз за ночь питаться», — говорит Гайвас.
Мошка — маленькая, но очень опасная.
Мошка — это отдельный вид, который часто путают с комаром. Она, как и комар, относится к отряду двукрылых, но её личинки развиваются не в стоячей, а в проточной воде — в реках.
«Мошка любит откладывать яйца на растения, которые растут из воды. Как только вода начинает спадать — начинается лёт и мошка начинает кусаться. В этом году почему их много? Некоторые реки поднялись и стояли относительно долго. Но я не скажу, что в этом году мошки много. Были годы, когда мошка была в большем количестве», — уточняет энтомолог.
Учёные уверены — укус мошки намного больнее и опаснее, чем укус комара, у которого всего лишь колюще-сосущий ротовой аппарат: он прокалывает кожу и высасывает кровь, выделяя вещества, которые обезболивают и не дают крови сворачиваться. Мы не чувствуем момента укола, только потом. У мошки ротовой аппарат очень маленький, и она не прокалывает, а разрезает кожу.
«Слюна мошки более агрессивная в разы, чем у комаров. И, как правило, эти волдыри, которые остаются после укуса мошки, — это аллергическая реакция человеческого организма. У многих людей аллергия на укусы. Проблема же не в том, что они нас кусают, проблема в том, что мы чешем потом эти места, заносим грязь. Если говорить, кто опасней, опаснее мошка. Её слюна агрессивна, она оставляет большие волдыри, которые могут у людей оставаться всю жизнь», — предупреждает Гайвас.
Как защититься от комаров и мошек?
Главное средство защиты — репелленты. Их задача — отпугивать, а не убивать.
«Репеллент надо наносить на одежду, потому что одежда держит его по времени дольше. На коже, особенно в жару, он быстро испаряется. Репеллентов огромное количество, надо подбирать под себя, у многих людей может быть аллергия. Ходят байки, что есть различные природные средства — например, чеснок отпугивает какое-то время, пока он держится», — рассказывает энтомолог.
Кроме того, помогает обычный ванилин. Об этом знают все жители северных регионов. Энтомолог объяснил, что ванилин работает несколько иначе, чем реппеленты.
«Ванилин не отпугивает мошку. У него другой принцип действия. Насекомые чувствуют запахи при помощи рецепторов. Ванилин забивает рецепторы, то есть мошка и комар не чувствуют источник запаха углекислого газа и температуры. Он как бы их дезориентирует в пространстве. Это доказано. Сейчас ведутся исследования, чтобы ванилин добавлять в репелленты, потому что он хорошо держит их на поверхности», — объясняет Алексей Гайвас.
Комары и мошки — наши аборигенные виды, они никуда не денутся и каждое лето будут с нами. Их активность зависит от погоды. Но зная их повадки и используя правильные средства, можно значительно облегчить себе жизнь летом.