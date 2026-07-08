Энтомолог Гайвас объяснил, как мошки и комары ищут жертву

«Слюна мошки более агрессивная в разы, чем у комаров. И, как правило, эти волдыри, которые остаются после укуса мошки, — это аллергическая реакция человеческого организма. У многих людей аллергия на укусы. Проблема же не в том, что они нас кусают, проблема в том, что мы чешем потом эти места, заносим грязь. Если говорить, кто опасней, опаснее мошка. Её слюна агрессивна, она оставляет большие волдыри, которые могут у людей оставаться всю жизнь», — предупреждает Гайвас.