Суд в Волгоградской области решил спор после гибели участника СВО

Двенадцать лет судьба Николая не волновала и его мать. Лишь в 2011 году она внезапно решила наладить отношения с ребенком и забрала подростка к себе — на это время его тетя была временно отстранена от исполнения обязанностей опекуна. Правда, в новой для себя роли родная мать провела всего два месяца. Быстро «наевшись» новых обязательств, она вновь уехала в неизвестном направлении, а Николай вернулся жить к тете.