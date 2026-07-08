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Суд в Волгоградской области решил спор после гибели участника СВО

Суд поставил точку в разгоревшихся после гибели участника СВО семейных спорах и постановил.

Суд поставил точку в разгоревшихся после гибели участника СВО семейных спорах и постановил начислить все положенные государством выплаты вырастившей его тете.

Родительской любви и заботы мальчик из Камышинского района не знал с самого детства. В два года Николая передали под опеку родной тети.

Отец, не интересовавшийся жизнью своего ребенка, переехал в Ставропольский край, забрав с собой только лишь двух братьев Николая. В 2004 году, когда мальчишке было всего семь, он написал отказ от отцовства и заверил его у нотариуса. Не выплачивая алиментов, позже мужчина и вовсе был лишен родительских прав.

Двенадцать лет судьба Николая не волновала и его мать. Лишь в 2011 году она внезапно решила наладить отношения с ребенком и забрала подростка к себе — на это время его тетя была временно отстранена от исполнения обязанностей опекуна. Правда, в новой для себя роли родная мать провела всего два месяца. Быстро «наевшись» новых обязательств, она вновь уехала в неизвестном направлении, а Николай вернулся жить к тете.

— В августе 2023-го Николай погиб в зоне проведения СВО, — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. — Его тетя полагала, что положенные в этом случае выплаты начислят именно ей, но один из братьев погибшего заявил, что Николай воспитывался матерью, ушедшей из жизни в 2025 году.

Однако собранные доказательства, в том числе показания свидетелей и характеристики из образовательных учреждений, где учился Николай, не оставляли сомнений — его воспитывала тетя. После гибели бойца глава Мичуринского сельского поселения направил благодарственное письмо за воспитание именно ей.

— Камышинский районный суд признал именно тетю воспитавшей и содержавшей военнослужащего. Она имеет право на получение мер социальной поддержки, а также компенсаций и других выплат, — отметили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

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