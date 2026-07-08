Мини‑футбол 8×8: четвёртый игровой день чемпионата Волгоградской области

Не все игры прошли под знаком тотального превосходства. В противостоянии «Киквидзе» — «Красный Октябрь» (4:2) обе команды проявили характер, но класс и опыт «Киквидзе» в ключевых эпизодах сыграли свою роль. Особенно заметной была игра лидеров «Киквидзе»: Артур Григорян и Илья Олейников брали на себя ответственность в решающие моменты, что и предопределило исход встречи.