Как регионы пытаются удержать топливный рынок

Губернаторы с июня стали главными спикерами по топливной проблеме, пишут «Ведомости». Вологодский глава Георгий Филимонов шестого июля призвал жителей не создавать запасов и не поддаваться ажиотажу, а через час сам записал голосовое сообщение, что его машина встала на трассе с пустым баком — пришлось пересесть в автомобиль ГАИ. На следующий день он уже докладывал вице-премьеру Новаку и лично просил нефтяников увеличить поставки Аи-92 и Аи-95. «Для оперативного решения вопросов совместно с поставщиками перестраиваем логистику», — написал глава региона в Telegram. В Ярославской области Михаил Евраев признал ажиотаж, но заверил, что «бензин у нас есть», а причиной назвал перебои на НПЗ на фоне летних ремонтов и сезона отпусков.
В Орловской области с 4 июля действует заправка по номерам машин: в чётные дни — чётный номер, в нечётные — нечётный, лимит 30 л, канистры запрещены — очереди удалось убрать. В Новосибирской области приоритет отдали предприятиям жизнеобеспечения и оперативным службам, а после атаки дронов на омский НПЗ в регионе ввели режим повышенной готовности. В Иркутской области, напротив, ситуация нормализуется — АЗС открываются, волонтёров с заправок отозвали. По данным Центра исследования политической культуры, лидеры индекса «топливной тревожности» — Псковская область, Карелия, Калининградская область, Севастополь, Архангельская область, Краснодарский край и Москва.
Эксперты считают, что губернаторы — скорее заложники, чем антикризисные менеджеры: они не могут произвести бензин, но могут создать ощущение порядка или хаоса, отмечает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Политолог Ростислав Туровский добавил: «Как показывает опыт, некоторым главам регионов удаётся добиваться индивидуальных решений в интересах своих субъектов — например, Якутия получила недавно квоту на гарантированные поставки. Но это тоже в основном касается отдалённых регионов, которым легче объяснить свои проблемные ситуации». Депутат Алексей Корниенко просит правительство разработать дифференцированный подход для регионов с учётом плотности АЗС и климата. Новак на совещании 7 июля заявил, что ситуация остаётся напряжённой из-за летнего пика и ремонтов НПЗ, и пообещал дополнительные меры для насыщения рынка — в первую очередь для Иркутской области, Забайкалья и юга, где идут посевные.