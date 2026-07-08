Как регионы пытаются удержать топливный рынок

Губернаторы с июня стали главными спикерами по топливной проблеме, пишут «Ведомости». Вологодский глава Георгий Филимонов шестого июля призвал жителей не создавать запасов и не поддаваться ажиотажу, а через час сам записал голосовое сообщение, что его машина встала на трассе с пустым баком — пришлось пересесть в автомобиль ГАИ. На следующий день он уже докладывал вице-премьеру Новаку и лично просил нефтяников увеличить поставки Аи-92 и Аи-95. «Для оперативного решения вопросов совместно с поставщиками перестраиваем логистику», — написал глава региона в Telegram. В Ярославской области Михаил Евраев признал ажиотаж, но заверил, что «бензин у нас есть», а причиной назвал перебои на НПЗ на фоне летних ремонтов и сезона отпусков.