Нефтетранспортная компания помогла Братской больнице в приобретении передового медицинского оборудования

Нефтетранспортники активно поддерживают здравоохранение региона. Так, Братская городская больница № 2 была оснащена физиотерапевтическим оборудованием. Братский филиал Иркутской областной клинической туберкулезной больницы пополнился аппаратом для дезинфекции помещений. В 2025 году при поддержке компании был выполнен косметический ремонт и оснащены оборудованием и техническими средствами фельдшерско-акушерские пункты в Тайшетском, Нижнеудинском и Тулунском районах. Кроме того, стоматологическое отделение Усть-Кутской районной больницы получило современную стоматологическую установку, аналогичное оборудование в ближайшее время будет передано врачам Железногорской районной больницы.