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С начала года господдержкой для погашения ипотеки воспользовались 393 многодетные семьи в Калининградской области

Всего с 2019 года помогли 4594 семьям.

С начала года господдержкой для погашения ипотеки воспользовались 393 многодетные семьи в Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на данные от «ДОМ.РФ».

Известно, что более 80% семей использовали средства на погашение ипотечного кредита, полученного для покупки квартиры, остальные — на покупку дома, земельного участка, комнаты. Чаще всего за государственной поддержкой обращались многодетные родители в возрасте 35−50 лет.

Выплату до 450 тысяч рублей могут получить семьи, в которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 по 31 декабря 2030 г. Родители усыновленных детей также имеют право на поддержку.

Федеральная мера поддержки реализуется с 2019 года, с тех пор помоги уже 4 594 многодетным семьям Калининградской области. Размер поддержки превысил 2 миллиарда рублей.

Подробно о выплате на погашении ипотеки: 8 (800) 755−55−55.