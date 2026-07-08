30 тысяч тонн картофеля отправили из Нижегородской области за рубеж

Нижегородская область наращивает экспорт картофеля: с начала года за рубеж отгружено 30 тысяч тонн продукции. Основными направлениями поставок стали Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Об этом информирует пресс‑служба регионального Управления Россельхознадзора.
В течение первых шести месяцев специалисты ведомства провели контроль качества крупных объёмов картофеля, предназначенного для отправки за границу. В общей сложности досмотру подверглись 26,5 тысяч тонн продовольственного и 620 тонн семенного картофеля. По итогам проверок подтверждено, что продукция полностью отвечает фитосанитарным и иным требованиям государств‑импортёров.
Для легитимного вывоза каждой партии были оформлены соответствующие разрешительные документы. Всего надзорное ведомство выдало более 1,3 тысячи фитосанитарных сертификатов, гарантирующих соответствие продукции международным стандартам.
Дополнительно стоит отметить, что в регионе продолжается развитие растениеводческой отрасли: ранее на портале pravda‑nn.ru появилась информация об увеличении площадей посевов подсолнечника в Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что посевы подсолнечника выросли в Нижегородской области к началу июня.