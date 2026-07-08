30 тысяч тонн картофеля отправили из Нижегородской области за рубеж

В течение первых шести месяцев специалисты ведомства провели контроль качества крупных объёмов картофеля, предназначенного для отправки за границу. В общей сложности досмотру подверглись 26,5 тысяч тонн продовольственного и 620 тонн семенного картофеля. По итогам проверок подтверждено, что продукция полностью отвечает фитосанитарным и иным требованиям государств‑импортёров.