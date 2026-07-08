Сергея Канищева переизбрали омбудсменом Воронежской области

Сергей Канищев родился в августе 1972 года в Воронеже. В 2000-м году окончил юрфак Воронежского госуниверситета по специальности «юриспруденция». С 1996 по 2007 год работал в юридическом отделе администрации Железнодорожного района Воронежа, а затем с июня 2007 года — начальником отдела кадровой работы с предприятиями администрации Воронежа. С 2009-го по 2016-й занимал пост замруководителя управления госслужбы и кадров облправительства.