В Хабаровском крае с января трудоустроили свыше 250 молодых специалистов

Сотрудники кадровых центров Хабаровского края с начала года помогли трудоустроиться более чем 250 молодым специалистам, сообщили в комитете по труду и занятости населения правительства региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Кадры».
Наибольшим спросом среди молодежи пользуются такие профессии, как администраторы, продавцы, формовщики, мотористы и социальные работники. Эти вакансии предоставляют возможность получить ценный опыт и начать строить свою карьеру.
Специалисты центров сопровождают каждого молодого человека на всех этапах поиска работы: от профессиональной ориентации и тестирования до адаптации на новом месте занятости. Для подростков, студентов и выпускников составляются индивидуальные карьерные маршруты.
На портале службы занятости Хабаровского края доступно более 11 тысяч вакансий, предназначенных для кандидатов без опыта работы. Ознакомиться с актуальными предложениями можно по ссылке.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.