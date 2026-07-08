Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае с января трудоустроили свыше 250 молодых специалистов

Наибольшим спросом среди таких соискателей пользуются профессии администратора, продавца, формовщика, моториста и соцработника.

Источник: Национальные проекты России

Сотрудники кадровых центров Хабаровского края с начала года помогли трудоустроиться более чем 250 молодым специалистам, сообщили в комитете по труду и занятости населения правительства региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Кадры».

Наибольшим спросом среди молодежи пользуются такие профессии, как администраторы, продавцы, формовщики, мотористы и социальные работники. Эти вакансии предоставляют возможность получить ценный опыт и начать строить свою карьеру.

Специалисты центров сопровождают каждого молодого человека на всех этапах поиска работы: от профессиональной ориентации и тестирования до адаптации на новом месте занятости. Для подростков, студентов и выпускников составляются индивидуальные карьерные маршруты.

На портале службы занятости Хабаровского края доступно более 11 тысяч вакансий, предназначенных для кандидатов без опыта работы. Ознакомиться с актуальными предложениями можно по ссылке.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.