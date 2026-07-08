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В Красноярском крае возбудили 8 дел за незаконный сброс мусора

В Красноярском крае за неделю возбудили 8 административных дел из-за незаконного сброса отходов.

В Красноярском крае за неделю возбудили 8 административных дел из-за незаконного сброса отходов. Об этом сообщили в министерстве экологии региона.

Нарушителей выявляли во время выездных проверок, а также по обращениям жителей и активистов Народного фронта. Часть случаев удалось подтвердить по фото и видео. В Красноярске на проспекте Свободном водитель выгрузил крупногабаритный мусор мимо контейнеров. В деревне Минино зафиксировали сразу несколько случаев сброса строительного и садового мусора. Еще один эпизод с вывозом отходов в лес обнаружили по видеозаписям жителей.

Также незаконный сброс мусора зафиксировали в Березовке, деревнях Свищево и Вечерницы. В Богучанском округе сброс отходов лесопиления подтвердили с помощью съемки с беспилотники. В Минэкологии напомнили, что к ответственности могут привлечь владельца машины, даже если за рулем был другой человек. Главное доказательство сам факт сброса и номер автомобиля.

За выгрузку мусора из легковушки или прицепа гражданам грозит штраф от 10 до 15 тыс. рублей. За сброс отходов из грузовика — от 40 до 50 тыс. рублей. За повторное нарушение возможна конфискация транспорта.