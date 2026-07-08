В Красноярском крае возбудили 8 дел за незаконный сброс мусора

Нарушителей выявляли во время выездных проверок, а также по обращениям жителей и активистов Народного фронта. Часть случаев удалось подтвердить по фото и видео. В Красноярске на проспекте Свободном водитель выгрузил крупногабаритный мусор мимо контейнеров. В деревне Минино зафиксировали сразу несколько случаев сброса строительного и садового мусора. Еще один эпизод с вывозом отходов в лес обнаружили по видеозаписям жителей.