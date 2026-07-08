В Прикамье устраняют последствия урагана

Последствия урагана устраняют в Березниковском округе, сообщает глава Березников Алексей Казаченко.
Стихия накрыла округ вечером 7 июля. Из-за урагана отключилась электроэнергия, в следствии чего остановился водозабор «Усолка». Водоснабжение удалось восстановить только к утру 8 июня. Параллельно специалисты занимаются линиями электропередач.
Больше всего разрушений в сёлах Орел, Огурдино, Пешково и Турлавы — там повалены деревья, повреждены опоры и провода. Ночью на расчистке работали три бригады, с утра число увеличили до шести. Сейчас продолжают расчищать проезды и восстанавливать ЛЭП.
Глава города заявил, что взял ситуацию на личный контроль.
Напомним, летом 2025 года по территории Березниковского муниципального округа прошла зона града и шквалистого ветра. Поваленные шквалом деревья не только едва не погубили нескольких туристов, но и на некоторое время заблокировали дороги, преградив им путь домой. Подробнее — в материале.