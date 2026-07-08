В Прикамье устраняют последствия урагана

Больше всего разрушений в сёлах Орел, Огурдино, Пешково и Турлавы — там повалены деревья, повреждены опоры и провода. Ночью на расчистке работали три бригады, с утра число увеличили до шести. Сейчас продолжают расчищать проезды и восстанавливать ЛЭП.