Лантратова помогла семьям в Самарской области получить земельные участки

Федеральный омбудсмен отметила, что в ее аппарат поступило коллективное обращение от жителей Самарской области — 30 семей региона — по вопросу несоблюдения их прав на объекты недвижимости. Поэтому совместно с уполномоченным по правам человека в Самарской области Еленой Лапушкиной ее аппарат решил разобраться в ситуации и помочь людям.