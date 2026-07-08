Лантратова помогла семьям в Самарской области получить земельные участки

Федеральный омбудсмен отметила, что в ее аппарат поступило коллективное обращение от жителей Самарской области — 30 семей региона — по вопросу несоблюдения их прав на объекты недвижимости. Поэтому совместно с уполномоченным по правам человека в Самарской области Еленой Лапушкиной ее аппарат решил разобраться в ситуации и помочь людям.
«Земля, которую им (жителям региона — ред.) ранее выделили, оказалась в пределах границ запретной зоны», — написала Лантратова в канале на платформе «Макс».
«В результате семьям были предоставлены альтернативные участки в зоне, предназначенной для индивидуальной жилой застройки», — добавила она.
Лантратова подчеркнула, что совместные усилия прокуратуры, областных властей и Самарского омбудсмена позволили восстановить законные права граждан. Что является примером того, как планомерная юридическая работа и слаженное взаимодействие ведомств приносят ощутимую пользу людям.