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Лантратова помогла семьям в Самарской области получить земельные участки

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла 30 семьям в Самарской области получить земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), которые им изначально выдали на территории запретной зоны.

Источник: РИА Новости

Федеральный омбудсмен отметила, что в ее аппарат поступило коллективное обращение от жителей Самарской области — 30 семей региона — по вопросу несоблюдения их прав на объекты недвижимости. Поэтому совместно с уполномоченным по правам человека в Самарской области Еленой Лапушкиной ее аппарат решил разобраться в ситуации и помочь людям.

«Земля, которую им (жителям региона — ред.) ранее выделили, оказалась в пределах границ запретной зоны», — написала Лантратова в канале на платформе «Макс».

«В результате семьям были предоставлены альтернативные участки в зоне, предназначенной для индивидуальной жилой застройки», — добавила она.

Лантратова подчеркнула, что совместные усилия прокуратуры, областных властей и Самарского омбудсмена позволили восстановить законные права граждан. Что является примером того, как планомерная юридическая работа и слаженное взаимодействие ведомств приносят ощутимую пользу людям.