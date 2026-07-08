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В Красноярске осенью откроют новый зал для вольной борьбы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Октябрьском районе идет строительство современного спортивного павильона для занятий вольной борьбой. Новый объект возводят на улице Академика Киренского, 70А.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Октябрьском районе идет строительство современного спортивного павильона для занятий вольной борьбой. Новый объект возводят на улице Академика Киренского, 70А.

На строительной площадке уже завершили устройство фундамента и монтаж каркаса здания. Сейчас подрядчик устанавливает стеновые панели и внутренние перегородки.

В новом павильоне разместятся зал с двумя борцовскими коврами, тренажерный зал, раздевалки и сауна для восстановления спортсменов. Объект станет тренировочной базой для воспитанников спортивной школы олимпийского резерва по вольной борьбе, а также площадкой для проведения соревнований.

«За всю почти сорокалетнюю историю у нас не было собственной площадки для тренировок и соревнований. Новый зал борьбы станет для нашей школы важным этапом в развитии и достижении высоких спортивных результатов», — отметил Роман Анжиганов, директор спортивной школы олимпийского резерва по вольной борьбе.

Ежедневно в новом комплексе смогут заниматься более 100 человек, сообщает мэрия.

Ввести спортивный павильон в эксплуатацию планируется осенью 2026 года. Строительство ведет компания «Стройсервис-2000».