В Красноярске осенью откроют новый зал для вольной борьбы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Октябрьском районе идет строительство современного спортивного павильона для занятий вольной борьбой. Новый объект возводят на улице Академика Киренского, 70А.
На строительной площадке уже завершили устройство фундамента и монтаж каркаса здания. Сейчас подрядчик устанавливает стеновые панели и внутренние перегородки.
В новом павильоне разместятся зал с двумя борцовскими коврами, тренажерный зал, раздевалки и сауна для восстановления спортсменов. Объект станет тренировочной базой для воспитанников спортивной школы олимпийского резерва по вольной борьбе, а также площадкой для проведения соревнований.
«За всю почти сорокалетнюю историю у нас не было собственной площадки для тренировок и соревнований. Новый зал борьбы станет для нашей школы важным этапом в развитии и достижении высоких спортивных результатов», — отметил Роман Анжиганов, директор спортивной школы олимпийского резерва по вольной борьбе.
Ежедневно в новом комплексе смогут заниматься более 100 человек, сообщает мэрия.
Ввести спортивный павильон в эксплуатацию планируется осенью 2026 года. Строительство ведет компания «Стройсервис-2000».