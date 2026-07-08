В Красноярске осенью откроют новый зал для вольной борьбы

«За всю почти сорокалетнюю историю у нас не было собственной площадки для тренировок и соревнований. Новый зал борьбы станет для нашей школы важным этапом в развитии и достижении высоких спортивных результатов», — отметил Роман Анжиганов, директор спортивной школы олимпийского резерва по вольной борьбе.