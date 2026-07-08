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Из-за шторма до 9 июля закрыли территорию музея «Форт № 5»

Попасть в старинное фортификационное сооружение сегодня не получится.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде до 9 июля закрыли музей «Форт № 5». Как сообщает пресс-служба музея, изменения в расписании связаны с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее сообщалось, что закрылся зоопарк.

Официально власти запретили также посещать парки и городские леса — есть риск падения веток и деревьев.

Ветер в регионе не утихаем, он сопровождается дождем — бушует шторм «Бернадетт». Продолжает действовать режим повышенной готовности, который 7 июля вечером ввел губернатор Алексей Беспрозванных.

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