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В Прикамье наказали виновных за месяц ликвидации пожара мусорного полигона

Наказание вынесла природоохранная прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура завершила проверку по информации о самовозгорании мусорного полигона в Кунгурском округе. Ликвидация пожара на площади 5 тыс. кв. метров продолжалась около месяца — 14 мая по 11 июня.

Прокурорская проверка показала, что эксплуатирующая полигон организация не приняла достаточные меры по недопустимости самовозгорания отходов. О произошедшем инциденте контрольно-надзорные органы в установленном порядке не был уведомлены.

Единый портал прокуратуры РФ сообщил, что руководителю организации внесено представление. По постановлению природоохранного прокурора его также привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления.

Ранее «КП-Пермь» рассказала о накрывшем Кунгур смоге и едком дыме после пожара мусора на полигоне ТБО.