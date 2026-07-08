Женщину, напавшую на девочку в Красноярске, отправили под домашний арест.

Ранее региональный СУСК сообщил, что вечером 4 июля проходящая мимо гуляющих детей подозреваемая без какого-либо повода сбила с ног 8-летнюю девочку и нанесла ей несколько ударов по лицу. Ее остановили прохожие. Позже женщина была задержана.