Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщину, напавшую на девочку в Красноярске, отправили под домашний арест

Женщину, напавшую на девочку в Красноярске, отправили под домашний арест.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 8 июл — РИА Новости. Женщина, напавшая на улице в Красноярске на 8-летнюю девочку, на два месяца отправлена под домашний арест, сообщает ГСУ СК региона.

Ранее региональный СУСК сообщил, что вечером 4 июля проходящая мимо гуляющих детей подозреваемая без какого-либо повода сбила с ног 8-летнюю девочку и нанесла ей несколько ударов по лицу. Ее остановили прохожие. Позже женщина была задержана.

«Женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 5 сентября», — говорится в сообщении.