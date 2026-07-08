В Коми обновили участок дороги «Язель» — Позялэм — Кожмудор — Тыдор

Ремонт участка дороги железнодорожная станция «Язель» — Позялэм — Кожмудор — Тыдор завершили в Республике Коми. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.
На отрезке протяженностью свыше 6,4 км специалисты уложили два слоя нового асфальта и укрепили обочины. Работы были выполнены на 4 месяца раньше запланированного изначально срока. Отметим, что этот участок входит в состав школьного маршрута.
Всего в этом году в Коми планируют отремонтировать 113,1 км автомобильных дорог регионального значения, установить 5,2 км линий освещения, обустроить 13,2 км тротуаров и обновить 7 мостов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.